Programación deportiva en TV para este viernes 5 de enero

8 a. m. Tenis: ATP de Pune, semifinal 1. 10 a. m. Tenis: ATP de Pune, semifinal 2.

2:50 p. m. Fútbol, Copa FA: Liverpool vs. Everton

2:55 p. m. Fútbol, Copa FA: Manchester United vs. Derby County

7 p. m. Baloncesto, NBA: Celtics de Boston vs. Timberwolves de Minnesota.

9:30 p. m. Baloncesto, NBA: Grizzlies de Memphis vs. Wizards de Washington



11:55 a. m. Fútbol, Serie A: Chievo Verona vs. Udinese.

9:30 p. m. Tenis: Brisbane International, semifinales



2:45 p. m. Fútbol, Serie A: Fiorentina vs. Inter



6 p. m. Golf, PGA Tour: Sentry Tournament of Champions, Ronda 2



