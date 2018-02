Programación deportiva en TV para este viernes 23 de febrero

CLARO SPORTS

Canal 1502 HD y 502 señal estándar

5 a.m. Juegos Olímpicos de Invierno Corea del Sur – clasificatoria del colombiano Pedro Causil en los 1.000 metros patinaje de velocidad



WIN SPORTS

7:45 p.m. Fútbol: Leones vs. Pasto

FOX SPORTS 2

2:30 p.m.: Fútbol: Mainz 05 vs. Wolfsburg.



ESPN 2

8 p.m. Baloncesto: NBA - Rockets vs. Timberwolves.



ESPN

10:30 p.m. Baloncesto: NBA - Mavericks vs. Lakers.



DIRECTV SPORTS

Canal 675

8 p.m. NBA, Celtics vs. Detroit.

10 p.m. NBA, Portland vs. Utah.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



