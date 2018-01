Programación deportiva en TV para este viernes 19 de enero

GOLF LATIN AMÉRICA

3 a.m. Golf: European Tour 2018 - Abu Dhabi HSBC Golf Championship - Ronda 2



ESPN

3 a.m. Tenis: Abierto de Australia – tercera ronda

3 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 20 – Getafe vs. Athletic de Bilbao

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – tercera ronda

ESPN 2

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Alemania – jornada 19 – Hertha Berlin vs. Borussia Dortmund

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – tercera ronda



DIRECTV SPORTS

Canal 610

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 22 – Caen vs. Marsella



FOX SPORTS

3 p.m. Automovilismo: Rally Dakar

7 p.m. Fútbol: Torneo Fox Sports – Millonarios vs. América



ESPN 3

7:30 p.m. Ciclismo: Tour Down Under (Australia) - etapa 5 - McLaren Vale - Willunga Hill, sobre 151.5 km



FOX SPORTS 2

8 p.m. Fútbol: Amistoso – Independiente vs Racing



SEÑAL COLOMBIA

9:45 p.m. Ciclismo: Tour Down Under (Australia) - etapa 5 - McLaren Vale - Willunga Hill, sobre 151.5 km



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



