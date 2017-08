Programación deportiva en TV para este viernes 18 de agosto

FOX SPORTS

1:30 p.m. Fútbol: Bundesliga – Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen



ESPN

10 a.m. Tenis: Masters 1.000 de Cincinnati (EE. UU.) – cuartos de final

6 p.m. Tenis: Masters 1.000 de Cincinnati (EE. UU.) – cuartos de final

ESPN 2

1:35 p.m. Fútbol: Liga de Francia – Metz vs. Mónaco



DIRECTV

3 p.m. Fútbol: Liga de España – Valencia vs. Las Palmas (canal 610)



ESPN 3

6 p.m. Béisbol: Temporada regular de las Grandes Ligas – Yankees de Nueva York vs. Medias Rojas de Boston



TYC SPORTS

7 p.m. Fútbol: Copa Argentina – Racing vs. Mitre



FOX SPORTS 2

9 p.m. Béisbol: Temporada regular de las Grandes Ligas – Nacionales de Washington vs. Padres de San Diego



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES