Programación deportiva en TV para este viernes 17 de noviembre

SEÑAL COLOMBIA

9 a.m. Juegos Bolivarianos: transmisión en directo de la sexta jornada de competencias

4 p.m. Juegos Bolivarianos: transmisión en directo de la sexta jornada de competencias

ESPN

9 a.m. Tenis: Torneo de Maestros de Londres – día 6

2:30 p.m. Fútbol: Bundesliga – jornada 12 – Stuttgart vs. Vs. Borussia Dortmund

3 p.m. Tenis: Torneo de Maestros de Londres – día 6

8 p.m. Baloncesto: NBA - San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder

10:30 p.m. Baloncesto: NBA - Denver Nuggets - New Orleans Pelicans



ESPN 3

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 13 – Amiens vs. Mónaco



DIRECTV SPORTS

3 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 13 – Girona vs. Real Sociedad (canal 610)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES