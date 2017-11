Programación deportiva en TV para este miércoles 8 de noviembre

ESPN

8 a.m. Tenis: Next Gen Final – Segundo día de competencias

12 m. Tenis: Next Gen Final – Segundo día de competencias

8 p.m. Baloncesto: NBA - Boston Celtics vs. Los Ángeles Lakers

10:30 p.m. Baloncesto: NBA - Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves

WIN SPORTS

3:30 p.m. Fútbol: Liga colombiana (aplazado de la fecha 13) Atlético Huila vs. Alianza Petrolera



WIN SPORTS Y RCN TV

7 p.m. Fútbol: Copa Colombia – partido de vuelta de la final – Junior vs. Medellín



GOL TV

6 p.m. Fútbol: Torneo Brasileirao - Atlético Paranaense vs. – Corinthians



ESPN 3

9:30 p.m. Fútbol: Copa MX – cuartos de final – Tuzos del Pachuca vs. Xolos de Tijuana



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES