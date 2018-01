Programación deportiva en TV para este miércoles 31 de enero

ESPN 3

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Inglaterra – jornada 25 – Everton vs. Leicester City



DIRECTV SPORTS

Canal 613

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Inglaterra – jornada 25 – Manchester City vs. West Bromwich

Canal 610

3:30 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Leganés vs. Sevilla

Canal 612

3:30 p.m. Fútbol: Copa Italia – Milan vs. Lazio

ESPN 2

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Inglaterra – jornada 25 – Tottenham vs. Manchester United



ESPN

3 p.m. Fútbol: Copa de la Liga de Francia – Mónaco vs. Montpellier

8 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular - Boston Celtics vs. New York Knicks

10:30 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular - Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks



FOX SPORTS

6:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Universidad de Concepción (CHI) vs. Vasco da Gama (BRA)



FOX SPORTS 2

6:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Chapecoense (BRA) vs. Nacional (URU)



WIN SPORTS Y RCN

7 p.m. Fútbol: Superliga colombiana – Millonarios vs. Nacional



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES