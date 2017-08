Programación deportiva en TV para este miércoles 30 de agosto

WIN SPORTS

12 m. Béisbol: Grandes Ligas – Bravos de Atlanta vs. Phillies de Philadelphia

7 p.m. Fútbol: Copa Colombia – cuartos de final, juego de vuelta: Santa Fe vs. Independiente Medellín



ESPN

7:30 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: etapa 11, Lorca y Observatorio Astronómico de Calar Alto, de 187.5 km

12 m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – Segunda ronda

6 p.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – Segunda ronda

CARACOL TV Y CARACOL HD

9 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: etapa 11, Lorca y Observatorio Astronómico de Calar Alto, de 187.5 km



ESPN 3

10 a.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – Segunda ronda

7 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – Rancheros de Texas vs. Astros de Houston

10 p.m. Fútbol: Copa MX – Mineros de Zacatecas vs. CF Monarcas de Morelia



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



