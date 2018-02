Programación deportiva en TV para este miércoles 28 de febrero

ESPN 2

1:15 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 – Málaga vs. Sevilla

3:30 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 – Atlético de Madrid vs. Leganés



DIRECTV SPORTS

Canal 610

12:30 m Fútbol: Copa de Francia - Chambly vs. Strasbourg

3 p.m. Fútbol: Copa de Francia – PSG vs. Marsella

Canal 612

1:30 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 – Athletic de Bilbao vs. Valencia

3:15 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 – Eibar vs. Villarreal

ESPN 3

2:15 p.m. Fútbol: FA Cup – Tottenham Hotspur vs. Rochdale



FOX SPORTS 2

5 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Club Nacional (URU) vs. Estudiantes (ARG)

7:45 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Millonarios (COL) vs. Corinthians (BRA)



FOX SPORTS

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Flamengo (BRA) vs. River Plate (ARG)



FOX SPORTS 3

7:45 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Delfín (ECU) vs. Bolívar (BOL)



ESPN

8 p.m. Baloncesto: temporada regular – Golden State Warriors vs. Washington Wizards

10:30 p.m. Baloncesto: temporada regular - Houston Rockets vs. Los Angeles Clippers



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES