Programación deportiva en TV para este miércoles 24 de enero

Canal 612

12:30 m Fútbol: Copa de Francia – Paris Saint-Germain vs. Guingamp

3 p.m. Fútbol: Copa de Francia – Mónaco vs. Lyon

Canal 610

1 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Alavés vs. Valencia

3:30 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Real Madrid vs. Leganés

ESPN

3 a.m. Tenis: Abierto de Australia – cuartos de final

10 p.m. Tenis: Abierto de Australia – semifinales



ESPN 3

12:30 m. Fútbol: Liga de Italia – partido aplazado de la jornada 12 - Lazio vs. Udinese

3:45 p.m. Fútbol: Copa de Portugal – Sporting de Lisboa vs. Porto

6 p.m. Ciclismo: Vuelta a San Juan – etapa: Jáchal - Valle Fértil, sobre 175 km

8 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular - Dallas Mavericks vs. Houston Rockets

10:30 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular - Los Angeles Clippers vs. Boston Celtics



FOX SPORTS 2

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Italia - partido aplazado de la jornada 3 – Sampdoria vs. Roma



ESPN 2

3 p.m. Fútbol: Copa de la Liga de Inglaterra – Arsenal vs. Chelsea



WIN SPORTS

6 p.m. Fútbol: partido amistoso – Junior vs. Jaguares

8 p.m. Fútbol: partido amistosos – Real Cartagena vs. Independiente Medellín



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



