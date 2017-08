Programación deportiva en TV para este miércoles 23 de agosto

ESPN 2

8 a.m. Ciclismo: Vuelta a España – etapa 5: Benicàssim y Alcossebre de 157.7 km

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones - Primera ronda de la fase final, Partido 2 Steaua Bucarest (RUM) vs. Sporting Lisboa (POR)

7:45 p.m. Fútbol: Copa de Brasil, semifinales, partido de vuelta – Flamengo vs. Botafogo



ESPN 3

8:30 p.m. Fútbol: Liga mexicana – Santos Laguna vs. Guadalajara

9 p.m. Béisbol: Grandes Ligas, temporada regular – Angelinos de Los Ángeles de Anaheim vs. Rangers de Texas

CARACOL HD

FOX SPORTS 3

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Primera ronda de la fase final, Partido 2 Slavia Praga (Rep. Checa) vs. Apoel Nicosia (CYP)



ESPN

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Primera ronda de la fase final, Partido 2 CSKA Moscú (RUS) vs. Young Boys (SUI)



FOX SPORTS

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Primera ronda de la fase final, Partido 2 Liverpool (ING) vs Hoffenhein (ALE)

7:45 p.m. Fútbol: Copa Suramericana, octavos de final, juego de ida - Nacional (Par) vs. Estudiantes (ARG)



FOX SPORTS 2

7 p.m. Fútbol: MLS – Toronto FC vs. Philadelphia Union



WIN SPORTS

8 p.m. Fútbol: Copa Colombia, cuartos de final, partido de vuelta – Junior vs. Millonarios



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES