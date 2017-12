Programación deportiva en TV para este miércoles 20 de diciembre

DIRECTV SPORTS

Canal 612

9 a.m. Fútbol: Copa Italia – Atalanta vs. Sassuolo

11:30 a.m. Fútbol: Copa Italia – Roma vs. Torino

2:45 p.m. Fútbol: Copa Italia – Juventus vs. Génova

Canal 610

12:30 m. Fútbol: Copa de Alemania – Borussia Monchengladfbach vs. Bayer Leverkusen

2:45 p.m. Fútbol: Copa de Alemania – Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

ESPN 2

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Francia – Mónaco vs. Rennes



ESPN

3 p.m. Fútbol: Copa de la Liga de Inglaterra – Bristol City vs. Manchester United

8 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Houston Rockets vs. Los Ángeles Lakers



FOX SPORTS

6 p.m. Fútbol: sorteo de la Copa Libertadores de América



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES