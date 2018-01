Programación deportiva en TV para este miércoles 17 de enero

DIRECTV SPORTS

Canal 610

1 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Atlético de Madrid vs. Sevilla

3 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Español vs. Barcelona

Canal 612

1 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Valencia vs. Alavés

3 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 21 – Paris Saint-Germain vs. Dijon

ESPN 3

1 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 21 – Guingamp vs. Lyon

8 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers

10 p.m. Baloncesto. NBA – temporada regular – Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets



ESPN

3 a.m. Tenis: Abierto de Australia – segunda ronda

2:45 p.m. Fútbol: FA Cup – Chelsea vs. Norwich

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – segunda ronda



FOX SPORTS 3

3 p.m. Automovilismo: Rally Dakar – jornada 12



FOX SPORTS 2

6 p.m. Fútbol: Superliga Argentina – Belgrano de Córdoba vs. Talleres de Córdoba



ESPN 2

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – segunda ronda

9:30 p.m. Ciclismo: Tour Down Under - etapa 3 - Glenelg – Victor, sobre 146.5 km



FOX SPORTS

8 p.m. Fútbol: partido amistoso – Boca Juniors vs. Aldosivi



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES