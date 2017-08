Programación deportiva en TV para este miércoles 16 de agosto

WIN SPORTS

2 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Tigres vs. Bucaramanga

4 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Petrolera vs. Pasto

6 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Patriotas vs. Santa fe

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Cali vs. Medellín

RCN TV

8:10 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Nacional vs. América



ESPN 2

1:45 pm. Fútbol: Liga de Campeones, primera ronda de la fase final – Nápoles (ITS) vs. Niza (FRA)



ESPN 3

10 a.m. Tenis: Masters 1.000 de Cincinnati (EE. UU.) – segunda ronda



ESPN

6 p.m. Tenis: Masters 1.000 de Cincinnati (EE. UU.) – segunda ronda





DIRECTV SPORTS

4 p.m. Fútbol: Supercopa de España, partido de vuelta – Real Madrid vs. Barcelona (Canal 610)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES