Programación deportiva en TV para este miércoles 15 de noviembre

ESPN

4 a.m. Fútbol: Eliminatoria al Mundial de Rusia – repechaje juego de vuelta – Australia vs. Honduras

9 a.m. Tenis: Torneo de Maestros en Londres – cuarto día de competencias

8 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Charlotte Hornets vs. Cleveland Cavaliers

10:30 Baloncesto: NBA – temporada regular – Los Ángeles Lakers vs. Philadelphia 76ers

3 p.m. Tenis: Torneo de Maestros en Londres – cuarto día de competencias

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

4 p.m. Baloncesto: Liga Suramericana de Clubes – Cimarrores de Chocó (COL) vs. Quilmes (ARG)



WIN SPORTS

6 p.m. Fútbol: Liga colombiana (aplazado de la fecha 17) – Deportivo Pasto vs. Atlético Huila

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana (aplazado de fecha 18) – Junior vs. Rionegro Águilas



GOL TV

6:45 p.m. Fútbol: Torneo Brasileirao – Corinthians vs. Fluminense



CARACOL TV

9:15 p.m. Fútbol: Eliminatoria al Mundial de Rusia – repechaje juego de vuelta Perú vs. Nueva Zelanda



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



