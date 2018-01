Programación deportiva en TV para este martes 23 de enero

ESPN

3 a.m. Tenis: Abierto de Australia – cuartos de final – hombres y mujeres

10 a.m. Golf: Latin America Amateur Championship, ronda final

4 p.m. Ciclismo: Vuelta a San Juan (Argentina) – tercera etapa Av. Circunvalación CRI

7 p.m Tenis: Abierto de Australia – cuartos de final – hombres y mujeres

DIRECTV SPORTS

Canal 612

12:30 m. Fútbol: Copa de Francia – Nantes vs. Auxerre

3 p.m. Fútbol: Copa de Francia – Epinal vs. Marsella

Canal 610

3:30 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Sevilla vs. Atlético de Madrid



ESPN 2

2:45 p.m. Fútbol: Copa de la Liga de Inglaterra – Bristol vs. Manchester City



FOX SPORTS

7 p.m. Fútbol: Torneo Fox Sports – América vs. Deportivo Cali



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



