Programación deportiva en TV para este martes 20 de febrero

ESPN 2

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Bayern Múnich (GER) vs. Besiktas (TUR)



FOX SPORTS

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Chelsea (ENG) vs. FC Barcelona (ESP)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Santa Fe (COL) vs. Santiago Wanderers (CHI)

FOX SPORTS 3

5:15 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – Sport Rosario (PER) vs. Cerro (URU)



FOX SPORTS 2

7:30 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – Barcelona (ECU) vs. General Díaz (PAR)



WIN SPORTS

7:45 p.m. Fútbol: Liga colombiana – fecha 4 – Deportivo Pasto vs. La Equidad

*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES