Programación deportiva en TV para este martes 16 de enero

DIRECTV SPORTS

Canal 610

1 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 21 – Marsella vs. RC Strasburgo



Canal 612

7 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves

ESPN

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – segunda ronda de competencias



ESPN 2

3 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 21 – Mónaco vs. Niza

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – segunda ronda de competencias



FOX SPORTS

8 p.m. Fútbol: partido amistoso – Huracán vs. San Lorenzo



ESPN 3

9:30 p.m. Ciclismo: Tour Down Under – etapa 2: Unley - Stirling sobre 148.6 km



SEÑAL COLOMBIA

9:45 p.m. Ciclismo: Tour Down Under – etapa 2: Unley - Stirling sobre 148.6 km





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES