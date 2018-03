Programación deportiva en TV para este martes 13 de marzo

ESPN

8 a.m. Ciclismo: Tirreno Adriático – etapa 7 – CRI de 10,1 km en San Benedetto

9 p.m. Tenis: Master 1.000 de Indian Wells (EE. UU.) – tercera ronda



ESPN 3

1 p.m. Tenis: Master 1.000 de Indian Wells (EE. UU.) – tercera ronda

ESPN 2

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Roma (ITA) vs. Shakhtar (UKR)



FOX SPORTS

2:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones – Manchester United (ENG) vs. Sevilla (ESP)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Vasco da Gama (BRA) vs. Universidad de Chile (CHI)



FOX SPORTS 2

5:15 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Atlético Tucumán (ARG) vs. Libertad (PAR)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Cerro Porteño (PAR) vs. Defensor Sporting (URU)



WIN SPORTS

6 p.m. Fútbol: Liga colombiana – fecha 8 – Boyacá Chicó vs. Leones

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – fecha 8 – Medellín vs. La Equidad



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES