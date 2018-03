Programación deportiva en TV para este jueves primero de marzo

ESPN 3

1:15 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 – Real Betis vs. Real Sociedad

3 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 - Alavés vs. Levante



DIRECTV SPORTS

Canal 613

2:30 p.m. Fútbol: Liga de Inglaterra – jornada 28 - Arsenal vs. Manchester City

Canal 610

2:45 p.m. Fútbol: Liga de España – jornada 26 – Las Palmas vs. Barcelona

FOX SPORTS

5 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Deportivo Lara (VEN) vs. Independiente (ARG)

7 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Alianza Lima (PER) vs. Boca Juniors (COL)



FOX SPORTS 2

5 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Santa Fe (COL) vs. Emelec (ECU)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Junior (COL) vs. Palmeiras (BRA)



FOX SPORTS 3

5 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Real Garcilaso (PER) vs. Santos (BRA)



