Programación deportiva en TV para este jueves 5 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m. Ciclismo: Vuelta al País Vasco – cuarta etapa – CRI de 19, 4 k. en Lodosa



WIN SPORTS

1 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – Rayos de Tampa Bay vs. Medias Rojas de Boston

FOX SPORTS

2 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Arsenal (ENG) vs. CSKA de Moscú (RUS)

5:15 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – River Plate (ARG) vs. Santa Fe (COL)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Bolívar (BOL) vs. Nacional (COL



ESPN

2 p.m. Golf: Masters de Augusta 2018 desde Georgia, EE. UU. – Primera Ronda



ESPN 2

2 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Atlético de Madrid (ESP) vs. Sporting (POR)



ESPN 3

2 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Lazio (ITA) vs. Red Bull Salzburgo (AUT)



FOX SPORTS 2

2 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Leipzig (GER) vs. Marsella (FRA)

5:15 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Colo-Colo (CHI) vs. Delfín Sporting Club (ECU)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Santos (BRA)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



