Programación deportiva en TV para este jueves 4 de enero

5: 30 a.m. Tenis: ATP Brisbane – segunda ronda masculina

8 p.m. Tenis: ATP Brisbane – cuartos de final masculina

1 p.m. Fútbol: Copa del Rey de España – Celta de Vigo vs. Barcelona

3 p.m. Fútbol: Copa del Rey de España – Numancia vs. Real Madrid



1 p.m. Fútbol: Copa de Rey de España – Leganés vs. Villarreal

3 p.m. Fútbol: Copa del Rey de España – Espanyol vs. Levante



3 p.m. Fútbol: Liga de Inglaterra - Tottenham vs. West Ham (aplazado de la jornada 21)



12 m. Tenis: Copa Hopman – Suiza vs. Estados Unidos



