Programación deportiva en TV para este jueves 29 de marzo

GOLF LATIN AMERICA

11 a.m. Golf: LPGA Tour 2018 - ANA Inspiration Major Championship – Ronda 1



ESPN 3

11:30 Béisbol: MLB - Miami Marlins vs. Chicago Cubs

2:30 Béisbol: MLB - Texas Rangers vs. Houston Astros

6 p.m. Béisbol: MLB - Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants

9 p.m. Béisbol: MLB - Seattle Mariners vs. Cleveland Indians

TELECARIBE

3 p.m. Béisbol: MLB - Atlanta Braves vs. Philadelphia Fhillies



ESPN

2 p.m. Tenis: ATP Miami Open – cuartos de final masculina



WIN SPORTS

3:15 p.m. Fútbol: Liga colombiana – jornada 11 – Patriotas vs. Boyacá Chocó

5:30 p.m. Fútbol: Liga colombiana – jornada 11 – Jaguares vs. Bucaramanga

7:30 p.m. Fútbol: Liga colombiana – jornada 11 – Alianza Petrolera vs. Pasto



RCN TV

5 p.m. Fútbol: Liga colombiana – jornada 11 – Once Caldas vs. Millonarios



DIRECTV SPORTS

Canal 612

7 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Oklahoma Thunder vs. San Antonio Spurs

9 p.m. Baloncesto: NBA – Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



