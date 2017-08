Programación deportiva en TV para este jueves 24 de agosto

ESPN 2

8 a.m. Ciclismo: Vuelta a España – etapa 6: Vila-Real y Sagunt, de 204.4 km



ESPN 3

8 a.m. Ciclismo: Vuelta a España – etapa 6: Vila-Real y Sagunt, de 204.4 km

CARACOL TV y CARACOL HD

9 a.m. Ciclismo: Vuelta a España – etapa 6: Vila-Real y Sagunt, de 204.4 km



GOLF LATIN AMERICA

9:30 a.m. Golf: LPGA Tour 2017 - Canadian Pacific Women’s Open - Ronda 1



RCN HD2

11 a.m.: Fútbol: Sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2017-18 y la elección del mejor jugador de Europa de la temporada anterior, desde Mónaco



ESPN

11 a.m.: Fútbol: Sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2017-18 y la elección del mejor jugador de Europa de la temporada anterior, desde Mónaco

2 p.m. Fútbol: Liga de Europa, primera ronda de la fase final, Partido 2 – Hajduk Split (CRO) vs. Everton (ING)



FOX SPORTS 2

11 a.m.: Fútbol: Sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2017-18 y la elección del mejor jugador de Europa de la temporada anterior, desde Mónaco



WIN SPORTS

11:15 a.m. Atletismo: final de triple salto femenino en la Liga Diamante, desde Zúrich (Suiza)

8 p.m. Fútbol: Copa Colombia – Deportivo Cali vs. América



RCN TV

11:30 a.m. Atletismo: final de triple salto femenino en la Liga Diamante, desde Zúrich (Suiza)



FOX SPORTS

7:45 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – Libertad (PAR) vs. Santa Fe (COL)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



