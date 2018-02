Programación deportiva en TV para este jueves 22 de febrero

ESPN

11. a.m. Fútbol: Liga de Europa – Lokomotiv Moscú (RUS) vs. Niza (FRA)

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Villarreal (ESP) vs. Lyon (FRA)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Milán (ITA) vs. Ludogorest (BUL)



FOX SPORTS

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Atlético de Madrid (ESP) vs. Copenhagen (DEN)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Atalanta (ITA) vs. Borussia Dortmund (GER)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Guaraní (PAR) vs. Junior (COL)

FOX SPORTS 2

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Leipzig (GER) vs. Nápoles (ITA)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – RB Salzburgo (AUT) vs. Real Sociedad (ESP)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – Everton (CHI) vs. Caracas FC (VEN)



ESPN 2

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Zenit (RUS) vs Celtic (SCT)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Athletic de Bilbao (ESP) vs. Spartak Moscú (RUS)



FOX SPORTS 3

5:15 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – El Nacional (ECU) vs. San José (BOL)



RCN

7 p.m. Fútbol: Liga colombiana – fecha 5 - Atlético Nacional vs. América de Cali



DIRECTV SPORTS

Canal 610

8 p.m. Baloncesto: temporada regular – Washington Wizards vs. Cleveland Cavaliers

10:30 p.m. Baloncesto: temporada regular – Los Ángeles Clippers vs. Golden State Warriors



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



