Programación deportiva en TV para este jueves 18 de enero

3 a.m. Tenis: Abierto de Australia – segunda ronda

7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – tercera ronda



7 p.m. Tenis: Abierto de Australia – tercera ronda

10:30 a.m. Golf: European Tour 2018 - Abu Dhabi HSBC Golf Championship – Ronda 1



1 p.m. Automovilismo: Rally Dakar



3:30 p.m. Fútbol: Copa del Rey – Leganés vs. Real Madrid

7 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

9:30 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets



9:30 p.m. Ciclismo: Tour Down Under – etapa 4 - Norwood – Uraidla, sobre 128.2 km



