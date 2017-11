Programación deportiva en TV para este jueves 16 de noviembre

SEÑAL COLOMBIA

10 a. m.: Juegos Bolivarianos (sexta jornada)



WIN SPORTS

6 p. m.: Fútbol - Torneo de ascenso (semifinales ida): Real Cartagena vs. Llaneros

8 p. m.: Fútbol - Torneo de ascenso (semifinales ida): Cúcuta Deportivo vs. Leones

ESPN

9 a. m.: Tenis - Masters de Londres: Roger Federer vs. Marin Cilic

3 p. m.: Tenis - Masters de Londres: Alexander Zverev vs. Jack Sock



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

8 p. m.: Baloncesto de la NBA: Warriors de Golden State vs. Celtics de Boston



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES