Programación deportiva en TV para este jueves 15 de febrero

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a.m. Ciclismo: Vuelta a Andalucía, España – segunda etapa- Otura - Alto de Allanadas, sobre 139 km



FOX SPORTS 2

11 a.m. Fútbol: Liga de Europa – Astana (KAZ) vs. Sporting de Lisboa (POR)

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Real Sociedad (ESP) vs. RB Salzburgo (AUT)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Nápoles (ITA) vs. Leipzig (GER)

5:15 p.m. Fútbol: Copa Libertadores – Junior (COL) vs. Guaraní (PAR)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – U. Española (CHI) vs. Sport Huancayo (PER)

FOX SPORTS

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Ludogorets (BUL) vs. Milan (ITA)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Copenhagen (DEN) vs. Atlético de Madrid (ESP)

7:30 p.m. Fútbol: Copa Sueramericana – Defensa y Justicia (ARG) vs. América (COL)



FOX SPORTS 3

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Spartak de Moscú (RUS) vs. Bilbao (ESP)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – AEK Atenas (GRE) vs. Dínamo de Kiev (UKR)

5:15 p.m. Fútbol: Copa Suramericana – Nacional (PAR) vs. Mineros (VEN)



ESPN

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Ostersund (SWE) vs. Arsenal (ENG)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Lyon (FRA) vs. Villarreal (ESP)



ESPN 2

1 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Borussia Dortmund (GER) vs. Atalanta (ITA)

3 p.m. Fútbol: Liga de Europa – Celtic (SCT) vs. Zenit de San Petersburgo (RUS)



WIN SPORTS

4 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Equidad vs. Bucaramanga

6 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Once Caldas vs. Deportivo Pasto

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – Patriotas vs. Atlético Nacional



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES