Programación deportiva en TV para este domingo 31 de diciembre

DIRECTV SPORTS

Canal 613

7 a. m. Fútbol: Liga Premier - jornada 21 - Cystal Palace vs. Manchester City

11:30 A.M.: Fútbol: Liga Premier - jornada 21 - West Bromwich vs. Arsenal

Canal 610

8 a. m. Fútbol: Liga Premier - jornada 21 - Watford vs. Swansea City

Canal 675

3:30 p. m. Baloncesto: NBA - temporada regular - Washington Wizards vs. Chicago Bulls

Canal 677

8 p. m. Baloncesto: NBA - temporada regular - Philadelphia 76ers vs. Phoenix Suns



FOX SPORTS 2

1 p. m. Fútbol americano: NFL - Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles

4 p. m. Fútbol americano: NFL - Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans



FOX SPORTS

4 p. m. Fútbol americano: NFL - New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers



