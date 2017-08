Programación deportiva en TV para este viernes 25 de agosto

Caracol TV

9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 7



WIN SPORTS

6:30 p. m.: Futsal – Liga de Colombia (fecha 4): Real Bucaramanga vs. Club Lyon

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Tigres vs. Patriotas

ESPN

1:30 p. m. Fútbol: Liga de Francia (fecha 4) – PSG vs. St. Etienne

6 p. m. Béisbol: Grandes Ligas – Orioles de Baltimore vs. Medias Rojas de Boston



ESPN 2

8 a. m. Ciclismo: Vuelta a España – Etapa 7: Llíria y Cuenca sobre 207 kilómetros



ESPN 3

8 a. m. Ciclismo: Vuelta a España – Etapa 7: Llíria y Cuenca sobre 207 kilómetros

7 p. m. Fútbol americano: Pretemporada – Kansas City Chiefs vs. Seattle Seahawks



DIRECTV SPORTS

Canal 610/ 1610 HD

1 p. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2) – Real Sociedad vs. Villarreal

Canal 612/ 1612 HD

5:30 p. m. Baloncesto: Copa América – Puerto Rico vs. México

8 p. m. Baloncesto: Copa América – Brasil vs. Colombia

Canal 617/ 1617 HD

6 p. m. Tenis: ATP de Winston Salem: Semifinales



FOX SPORTS 2

9 p. m. Béisbol: Grandes Ligas – Cerveceros de Milwaukee vs. Los Ángeles Dodgers



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES