Programación deportiva en TV para este viernes primero de septiembre

ESPN

7:30 a.m. Ciclismo: Vuelta a España – etapa 13: Coín y Tomares, de 198 km



LATIN AMERICA GOLF

8 a.m. Golf: European Tour 2017 Masters de República Checa – Ronda

11 a.m. Golf: Web.com Tour 2017 Nationwide Children’s Hospital Championship – Ronda 3

CARACOL Y CARACOL HD

9 a.m. Ciclismo: Vuelta a España – etapa 13: Coín y Tomares, de 198 km



ESPN 3

10 a.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – tercera ronda

6 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – Medias Rojas de Boston vs. Yankees de Nueva York



ESPN 2

11 a.m. Fútbol: Eliminatoria africana a Rusia-2018 – Nigeria vs. Camerún

1:30 p.m. Fútbol: Eliminatoria a Rusia-2018 – Malta vs. Inglaterra



WIN SPORTS

1 p.m. Atletismo: Liga Diamante – última etapa: el Memorial Van Damme, en el estadio Rey Balduino de Bruselas

6:15 p.m. Futbol Sala: Liga colombiana - Club Lanús vs. Club D’Martin

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana fecha 11 – Tigres FC vs. Tolima



DIRECTV SPORTS

1:30 p.m. Fútbol: Eliminatoria europea a Rusia-2018 – República Checa vs. Alemania (canal 610)

1:30 p.m. Fútbol: Eliminatoria europea a Rusia-2018 – Rumania vs. Armenia (canal 613)



GOL TV

7 p.m. Fútbol: Eliminatoria Concacaf – Trinidad y Tobago vs. Honduras



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES