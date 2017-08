Programación deportiva en TV para este martes 15 de agosto

FOX SPORTS

5 a.m. Fútbol: Suruga Bank – Urawa Red Diamonds (JAP) vs. Chapecoense (BRA)



ESPN 3

10 a.m. Tenis: Masters 1.000 de Cincinnati (EE. UU.), primera y segunda ronda

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones, primera ronda de la fase final – Sporting de Lisboa (POR) vs. Steaua Bucarest (RUM)

6 p.m. Béisbol: temporada regular de Grandes Ligas – Cardenales de San Luis vs. Medias Rojas de Boston

ESPN 2

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones, primera ronda de la fase final – Hoffenheim (ALE) vs. Liverpool (ING)



FOX SPORTS

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Campeones, primera ronda de la fase final – Young Boys (SUI) vs. CSKA Moscú (RUS)



TYC SPORTS

4 p.m. Fútbol: Copa Argentina – San Lorenzo vs. Cipolletti

7 p.m. Fútbol: Copa Argentina – River Plate vs. Atlas



ESPN

6 p.m. Tenis: Masters 1.000 de Cincinnati (EE. UU.), segunda ronda



WIN SPORTS

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana, fecha 8 – Envigado vs. Equidad



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES