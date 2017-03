Programación deportiva para este viernes 17 de marzo

Fox Sports

6 a. m.: Fútbol - Sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones



Fox Sports 2

2:30 p. m.: Fútbol - Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Ingolstadt



Directv Sports

Canal 610/ 1610

2:30 p. m.: Fútbol - Liga de Francia: Lille vs. Marsella

Canal 617/ 1617

9 p. m.: Béisbol - Clásico Mundial: Estados Unidos vs. Puerto Rico



ESPN

2 p. m.: Tenis - Másters 1000 de Indian Wells: Cuartos de final



ESPN 2

7 p. m.: Fútbol - Liga de Argentina: Quilmes vs. Rosario Central



TYC SPORTS y claro

8 p. m.: Boxeo- Serie Mundial en Cartagena: Heroicos de Colombia vs. Cóndores de Argentina.



