Programación deportiva para este martes 25 de abril

ESPN

9 a. m.: Ciclismo – Tour de Romandía: Prólogo

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 34): Granada vs. Málaga

7 p. m.: Baloncesto – NBA (postemporada): Houston Rockets vs. Oklahoma Thunder

SPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. New York Yankees



Fox Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (Fase de grupos): San Lorenzo vs. Universidad Católica



Fox Sports 2

3 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (Fase de grupos): Deportes Iquique vs. Zamora

5 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (Fase de grupos): Atlético Tucumán vs. Jorge Wilstermann

8 p. m.: Boxeo – Premier Boxing Championship: Oscar Molina vs. Levan Ghvamichava



Directv Sports

Canal 610/ 1610 HD

12:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 34): Sporting vs. Espanyol

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 34): Atlético de Madrid vs. Villarreal

8 p. m.: Baloncesto – NBA (postemporada): Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs



Canal 612/ 1612 HD

2 p. m.: Fútbol – Copa de Francia (semifinales): Angers vs. Guingamp



Canal 613/ 1613 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 34): Chelsea vs. Southampton



Con información de los canales