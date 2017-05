Programación deportiva de este miércoles 17 de mayo

17 de mayo 2017 , 06:52 a.m.

Señal Colombia

7 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia: Etapa 11

RCN

8:30 a. m.: Ciclismo-Giro de Italia: Etapa 11



RAI Italia

7:45 a. m.: Ciclismo-Giro de Italia: Etapa 11



ESPN

5 a. m.: Tenis - Másters 1000 de Roma: Tercera ronda

2 p. m.: Fútbol - Liga de Francia (aplazado fecha 31): Mónaco vs. Saint Etienne



ESPN 2

6:30 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia: Etapa 11

2 p. m.: Fútbol - Liga de España (aplazado fecha 21): Celta de Vigo vs. Real Madrid



Fox Sports 2

5 p. m.: Fútbol - Copa Libertadores: Sporting Cristal vs. Santa Fe