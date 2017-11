Programación deportiva para este martes 21 de noviembre

Fox Sports



2:45 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Sevilla vs. Liverpool.

7:00 p. m. Fútbol - Copa Suramericana: Libertad vs. Independiente.



Fox Sports 2



12 m. Fútbol - Liga de Campeones: Spartak vs. Maribor.

2:45 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Apoel vs. Real Madrid.



Fox Sports 3



2:45 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Borussia Dortmund vs. Tottenham.



ESPN



12 m. Fútbol - Liga de Campeones: Besiktas vs. Porto.

2:45 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Mónaco vs. Leipzig.



ESPN 2

2:45 p. m. Fútbol - Liga de Campeones: Manchester City vs. Feyenoord.



Señal Colombia



10:00 a. m. Juegos Bolivarianos



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES