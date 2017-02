Programación deportiva para este miércoles 8 de febrero

Canal Caracol

4 p.m. Suramericano Sub-20 Ecuador vs. Colombia

Win Sports

4 p.m. Fútbol colombiano: Tigres vs. Cortuluá

6 p.m. Cali vs. Huila

8 p.m. Medellín vs. Envigado

Fox Sports

6:45 p.m. Copa Libertadores: Millonarios vs. Paranaense

Fox Sports 2

12 m Liga de Italia: Crotone vs Juventus

6:45 p.m. Copa Libertadores: Colo Colo vs. Botafogo

DIRECTV SPORTS

Canal 612

1:20 p.m. Copa de Alemania: Sanhausen vs Shalke 04

Canal 610

1 p.m. Liga de Francia: Lyon vs. Nancy

3 p.m. Copa del Rey: Alavés vs. Celta de Vigo

ESPN 3

1 p.m. Liga de Francia: Niza vs. Saint Etienne

ESPN2

2:45 p.m. Liga de Italia: Boloña vs. Milán

