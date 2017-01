Programación deportiva para este miércoles 18 de enero

ESPN 2

2:30 p. m.: Fútbol – FA Cup: Plymouth vs. Liverpool



ESPN 3

3:25 p. m.: Fútbol – Copa de Portugal: Benfica vs. Leixoes



ESPN

7 p. m.: Tenis – Abierto de Australia



FOX SPORTS

7 p. m.: Fútbol – Florida Cup: Vasco da Gama vs. Corinthians



FOX SPORTS 2

4:30 p. m.: Fútbol – Florida Cup: Barcelona vs. Millonarios



DIRECTV SPORTS

Canal 610

1 p. m.: Fútbol – Copa del Rey (cuartos de final ida): Alcorcón vs. Alavés

3 p. m.: Fútbol – Copa del Rey (cuartos de final ida): Real Madrid vs. Celta de Vigo



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador

DEPORTES