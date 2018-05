Warriors y Cleveland, una final de viejos conocidos

En la NBA no hay quiénes puedan hacer oposición a Warriors de Golden State y Cavaliers de Cleveland, los mejores quintetos, y que por cuarta vez consecutiva se volverán a encontrar en la disputa por el anillo, desde este jueves, en una batalla que se niega a escribir su último capítulo.

Golden State tiene un juego más elaborado, mientras Cleveland apela a la lucha física de LeBron.



Este clásico de la NBA moderna volverá a vibrar con el enfrentamiento entre Stephen Curry y LeBron James, en una rivalidad en la que los dos se han visto beneficiados porque la competitividad los hace mejores y teniendo una constante evolución en su juego. Ambos lideran con su gran cantidad de puntos por partido a sus quintetos y en juego no solo está el título sino el orgullo.

Warriors es favorito. No solo es el campeón, sino que con el paso de los años ha tenido una progresión en su estilo de juego.



Partiendo del motion offense inculcado por el entrenador Steve Kerr, Warriors ha plantado una filosofía de grupo, de unidad.



Golden State tiene el ingenio de Curry. El base tiene una gran inventiva para poner a sus compañeros solos con tiros fáciles. Además, su potente lanzamiento de tres es una de las claves del equipo. Kevin Durant y Klay Thompson son otros jugadores con la mano caliente. El respeto por LeBron es algo normal. Quizá genere hasta un poco de pánico enfrentarlo. Es el jugador de la postemporada de la NBA que hizo lo imposible posible. Llevó su cuerpo al límite para poner a Cavaliers en una nueva final.



Fue una máquina que demolió a cualquier rival que tuvo enfrente. De él parte el juego de Cavaliers. El equipo dirigido por Tyronn Lue tiene una idea muy clara: el balón a LeBron. Siempre Kevin Love es el mejor gregario del 23 de Cleveland.

Sus rebotes son claves para que LeBron salga con gran explosión a penetrar a sus rivales en el perímetro.



Se basan mucho en el pick and roll (bloqueo y continuación). Los amantes de baloncesto podrán apreciar desde mañana el Warriors vs. Cleveland parte IV.

La batalla está servida, los jugadores están preparados, el mejor baloncesto del mundo hará vibrar a sus espectadores en una nueva serie final que seguramente se extenderá hasta los siete partidos, una serie entre viejos conocidos.



