En la final, Ibargüen y sus rivales saltarán de cero

Caterine Ibargüen barre en el salto triple de la Liga de Diamante, pues ayer en la válida de Birmingham (Inglaterra) ratificó que está imbatible y que le tiene la medida a la competencia.



Ibargüen se impuso con un salto de 14,51 metros, terminó de primera en eliminatoria y logró el cupo a la final, que se disputará el próximo jueves, en la que las clasificadas partirán de cero.

La colombiana ganó la prueba que no fue buena para ninguna de las grandes saltadoras, porque la pista era blanda y los registros no fueron los mejores. La atleta nacional fue de menos a más y en el intento definitivo bajó al segundo puesto a la jamaiquina Kimberly Williams, que se frotaba las manos, pues con el 14,44 m que tenía comandó la competencia durante la mayor parte de la misma.

Olga Rypakova fue tercera. Este año la kazaja no ha podido con Ibargüen y con un salto de 14,29 m, no quedó ni cerca del segundo puesto y muy alejada del primero, en una válida que no dejó un buen sabor antes de la final del jueves en Zurich (Suiza).

Esta vez, la atleta nacional no tuvo a la venezolana como gran rival, pues Yulimar Rojas, oro en el Mundial de Londres, no estuvo en su día.



Rojas no respondió a la expectativa, una molestia la alejó de un mejor registro y no superó el 13,94 m, su mejor salto, porque los otros dos que hizo anotó en la planilla un pobre 13 ,51 m y un 13,73 m. Y para completar, el primer intento fue nulo y en el cuarto y el sexto no se presentó, para un magro séptimo lugar en la competencia.

Caterine Ibargüen tampoco estuvo bien, ganó con lo justo. La atleta nacional, plata en el pasado mundial, comenzó con un 14,01 m en el primer intento, luego logró 14,21 m en la segunda oportunidad, pero esos registros no fueron buenos.



Para el tercer intento, Ibargüen logró un 13,89 m, el peor del día. Ya en el cuarto hizo 14,30 m, pero Williams seguía de primera. Caterine empató a Williams en el quinto intento con 14,44 m y le quedaba uno solo para ganar.



Y en el sexto salto, la colombiana hizo la mejor marca del día con 14,51 m, pero debía esperar a Williams que, sin embargo, no mejoró ese registro y se quedó con 14,44 m como su mejor marca.

Con ese mismo 14,51 m, Ibargüen se quedó con la victoria en la válida de Rabat, pero lejos del registro con el que se colgó la medalla de plata en el pasado Mundial.

“Estoy contenta con la victoria, la que logré con algunas condiciones difíciles. Adoro competir en el Reino Unido y es asombroso conseguir otra victoria de La liga del Diamante”, dijo Ibargüen.

El triunfo de la colombiana es el quinto en siete competencias en las que ha estado este año. Caterine fue oro en el Jamaica International Invitacional con 14,43 m, fue segunda en la Liga de Diamante de Roma con 14,78 m y derrotó a sus rivales en la Reunión de Madrid con 14,49 m.



Luego, fue a Rabat y con 14,51 m fue primera en la Liga de Diamante, victoria que ratificó en la competencia de Mónaco con una marca de 14,86 m. Llegó al Mundial y perdió con Rojas, esa vez, la atleta nacional cayó con registro de 14,89 m., el mejor de la temporada para ella.



La actual medallista de oro de los pasados Juegos Olímpicos de Río llega a la final del salto triple de la Liga de Diamante con 31 puntos en la tabla general, mientras que Williams la escolta con 24, tercera es Rypakova con 20 unidades y Rojas ocupa la cuarta casilla con 17.

Sin embargo, ser la líder en la tabla y mantener una buena diferencia sobre sus contrincantes no le valdrá de nada para el jueves, cuando esté en la final, pues la reglamentación, este año, cambió.



A la disputa del título del salto triple en Suiza llegarán las ocho primeras del escalafón de la Liga (ver gráfico) y todas comenzarán de cero, sin importar las puntuaciones de las válidas anteriores.



Eso indica que a Ibargüen no le favorece haber sido la mejor y en esta final está obligada a conseguir la victoria. Ella tiene como objetivo ganar, pues no quiere dejar escapar el quinto título consecutivo de la Liga.



