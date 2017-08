Gobierno recortaría 62 % del presupuesto al deporte

Según el proyecto de presupuesto que tiene el Gobierno Nacional para el 2018, uno de los sectores que más sufrirá será el deporte, pues se estima que Coldeportes recibirá el año entrante un 62,3 por ciento menos del dinero, en comparación a lo que le fue entregado para el 2017.

El Gobierno estima entregarle al deporte el año que viene solo $223.000 millones, según el documento oficial, mientras que para el 2017 le dio $587.000, por lo que se dejará de recibir $364.000 millones, el 62 por ciento del que se está ejecutando.



Sin duda que el tema es para alarmarse, pues está en juego no solo el apoyo económico a los atletas nacionales y los entrenadores, la preparación de los deportistas para el ciclo olímpico de Tokio 2020, sino los programas que apoya Coldeportes como Supérate, para hablar de uno solo.



“Hablamos con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos dice que en el transcurso de estos 15 días en el Congreso podemos hacer gestiones para mejorar, pero la realidad es que con ese presupuesto es difícil cumplir con todos los proyectos”, le dijo a EL TIEMPO Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes.



Y agregó: “Supérate vale $60.000 millones al año. A cada departamento le damos dinero, fuera de eso hacemos los regionales, hay que darles los incentivos a los deportistas y si el presupuesto se reduce, pues eso va en contra de lo que podemos hacer”.



Roldán aseguró que el deporte de alto rendimiento también se perjudicará y que si se reduce el presupuesto como se dice, pues sería complicado continuar con un programa con alta proyección.



El dinero que entregó el Gobierno Nacional para el deporte colombiano este año fue de $587.000 millones, en el que se incluyó la infraestructura para los diferentes eventos como los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (2017) y los Centroamericanos de Barranquilla (2018).



La Directora de Coldeportes dijo que era una lástima que no se recibiera el 4 por ciento de los planes de datos de la telefonía celular, sino que de cada factura se le entregara ese porcentaje solo en el plan de llamadas. “Eso redujo los ingresos de $100.000 millones a $10.000 millones, por lo que ahora el tema se pone más complicado”, dijo.



El COC, preocupado



Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), se mostró disgustado por el tema y advirtió que si eso es así, tocaría sacrificar la participación de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos de Cochabamba (Bolivia).



“Si no tenemos los recursos para prepararnos y participar dignamente y acorde con esa tradición, más aún cuando ganamos los Juegos Suramericanos en el 2010 y fuimos segundos, en el 2014, desde luego que nos toca renunciar a esa participación”, precisó Medina.

“Pero que, aparte de eso, no constituye para nada una retribución a unos resultados, a un desarrollo y al reconocimiento internacional que tiene nuestro país en el campo deportivo”, agregó el presidente del COC.



Medina aseguró que ese presupuesto que está destinado para el deporte el año próximo no corresponde a los resultados que se han conseguir en los últimos años.



“Es ofensivo para el deporte nacional, que tan buena imagen le está brindando al país. Es absurdo pensar que todos estos resultados y todos estos logros se puedan sostener y se puedan repetir con un presupuesto a todas luces insuficiente”, indicó el Presidente del COC.



Clara Luz Roldán advirtió que se encargará de que la cifra del presupuesto para el 2018 suba, porque, de lo contrario, se sacrificarían muchos programas y la idea no sería esa.



“Hay opciones de que ese presupuesto sea mayor. Tengo la esperanza de que en el Congreso nos ayude, que el Ministro igual, por eso tocaré las puertas, hablaré. Sé que hay temas importantes, que es difícil hacer un presupuesto, que la situación del país es complicada y hay necesidades, pero el deporte es algo importante para Colombia”, aseguró.



Redacción deportes