Colombia busca la remontada en los Juegos Centroamericanos

Colombia llegó a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe con el objetivo de acercarse a México y a Cuba, y aunque se han caído metales de oro que estaban en el presupuesto, en algún momento la ilusión de ganar las justas fue seria. Hoy en día es eso, una ilusión.

Nadie se atreve a dar un lugar en la posición final de la delegación local en la tabla, pero lo que es seguro es que, a pesar de los tropiezos, la lucha será hasta el final contra un México que sigue imparable y una Cuba que no ha despertado.

​

La meta de Colombia es ganar entre 90 y 100 medallas de oro, y en la delegación saben que si se quieren ganar los Juegos, hay que extender la cifra a, más o menos, 108.



Hay preocupación y hasta decepción, pero los brazos no se bajan y se mantiene viva la idea de que se puede recuperar camino.



“No ha sido lo esperado, estamos por debajo de lo que habíamos planificado. Seguro que faltan días de competencias y esperamos recuperarnos”, le dijo a EL TIEMPO Helmuth Bellingrodt, el jefe de misión de Colombia.



No se ha podido estar más adelante en las medallas, la idea era otra a esta altura de las justas, pero se han dejado de ganar títulos en el ciclismo de pista (3), patinaje de carreras (2), pesas (3), natación (1), para hablar de los deportes en los que se podía obtener un buen botín.



Si bien el rival, hoy por hoy, es Cuba, se ha sentido que los atletas de la isla no han respondido. No hay que descartarlos, porque vienen deportes en los que subirán, como los de combate. México se ha aprovechado de eso y ha conseguido metales dorados importantes, incluso, le ha ‘robado’ a Colombia en patinaje, clavados, ciclismo de pista y natación.



“El resultado no es óptimo, no era el que esperábamos, pero eso no quiere decir que la meta no la vayamos a cumplir. Hemos analizado que tenemos deportes y deportistas en los que podemos acortar el camino”, señaló el dirigente.



Y agregó: “¿Ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Pues primero hay que ver cómo se recupera lo que hemos dejado de ganar”.



Y en ese tema de recuperar hay que ir directamente a los deportistas que pueden ayudar a dar ese salto. Colombia mira al ciclismo, pero no ha respondido, está en deuda. Y allí, Martha Bayona es esperanza de oro en el keirin. Fabián Puerta también cuenta y luchará por el título en la velocidad y el kilómetro.



“Nosotros hacemos las cuentas y los tenemos a ellos dos. Son buenos en lo que hacen, ya han ganado, han respondido en sus competencias y esperamos que lo sigan haciendo”, señaló Jhon Jaime González, el técnico colombiano. Las dos medallas de la ruta, femenina y masculina, también se cuentan, pero hay que correr.



El boxeo, que arrancó el miércoles, tiene seis opciones de oro, a pesar de que Cuba es el rival más fuerte. Íngrit Valencia, Yuberjen Martínez, Céiber Ávila, Cristian Salcedo, Deivis Julio, Yeni Arias y Paola Calderón son las cartas de Colombia en el cuadrilátero.

​

El atletismo entra en acción el domingo y Caterine Ibargüen debe dejar huella con el oro en salto triple y salto largo. María Fernando Murillo, a consagrarse en el salto alto, Mauricio Ortega va por el título en lanzamiento de disco, Muriel Coneo es candidata a ganar los 1.500 lisos, Éider Arévalo y Esteban Soto van por el oro en los 20 km marcha, Evelys Aguilar es casi fija en el heptatlón. Cuba es favorita.

Tiro con arco debe dejar oros, pero México es fuerte. El equipo colombiano confía en lograr 5 oros, con Sara López, Alejandra Usquiano y Ana María Rendón, pero ahí la pelea es flecha a flecha.



En los deportes de conjunto, un aporte sería el voleibol damas; el fútbol varones y el polo acuático pueden dar la sorpresa. En combate, Cuba y México son fuertes, pero Colombia tiene aspiraciones en judo, en 44 kilos, y en lucha, con Andrea Olaya y Carolina Castillo.



Hoy, las cuentas no dan y no se ve, a lo lejos, un repunte para alcanzar a México, que se ha ido, con un agravante, ya terminaron pesas y patinaje, y el ciclismo no ha respondido. Hay poco terreno para escalar.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial

Barranquilla.

@LisandroAbel​