Polémica por elección del equipo colombiano de apnea

La sexta edición del Campeonato Panamericano de Apnea Indoor, la cual se llevó a cabo del 25 al 29 del pasado octubre en México, tiene un sabor entre amargo y dulce. Dulce porque Colombia logró con tres deportistas el campeonato en ese torneo al colgarse seis medallas de oro y una de bronce.

Pero amargo porque la caleña Sandra Escobar, quien esperaba que la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas (Fedecas) la incluyera en la nómina de nadadores conformada por la bogotana Vanessa Hernández y por los vallecaucanos Jorge Palacio y Diego Rodríguez que viajaron a Veracruz, dentro de la Selección Colombia en la modalidad apnea indoor (bajo techo).

Yo clasifiqué en tres de las cuatro pruebas ejecutadas. Es decir, hice tres marcas, además de otros deportistas de Bogotá, Medellín y Pereira que también superaron las marcas mínimas

Según la deportista, este año, la federación realizó dos selectivos. “Yo clasifiqué en tres de las cuatro pruebas ejecutadas. Es decir, hice tres marcas, además de otros deportistas de Bogotá, Medellín y Pereira que también superaron las marcas mínimas”, dijo la apneísta.



Según la caleña, después de estos torneos, “la federación no volvió a pronunciarse y se había asumido que Colombia no participaría en el Panamericano. Sin embargo, “para nuestra sorpresa, el pasado 18 de octubre, la federación publicó una resolución en la cual nombraba como miembros de la selección a dos personas que no habían participado en el proceso o no habían cumplido con las marcas”.



Jorge Enrique Zúñiga, presidente del Club Deportivo Universitario del Valle, uno de los 13 que hace parte de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas y al cual pertenece Sandra Escobar, dijo: “No estamos cuestionando a quiénes escogieron para viajar, lo que nos sorprende es que Sandra Escobar no fue llamada, y ella debía estar allí”



EL TIEMPO se comunicó con el presidente de la federación, William Fernando Peña, quien dijo que la entidad le está apuntando a jalonar deportes subacuáticos no solo relacionados con la natación con aletas, sino con otras modalidades, que inclusive permitan a Colombia ganarse un lugar en podios más allá de las fronteras y que puedan generar una participación nacional en los Juegos Olímpicos.



Peña resaltó la labor de los tres deportistas en los Panamericanos de Veracruz. “Jorge Palacio logró dos medallas de oro y un récord nacional; Diego Rodríguez está en Miami, pero él pertenece como deportista a Colombia y es un deportista de rendimiento en natación con aleta. Hizo dos récords panamericanos, dos medallas de oro y una medalla de bronce; y la otra deportista, Vanessa Hernández, de trayectoria deportiva en Bogotá. Hizo dos récords panamericanos, uno nacional y ganó dos medallas de oro”. Por eso aseguró que Colombia se trajo el campeonato del torneo de México.



