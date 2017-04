Valerín Carabalí, una modelo de voleibolista

En poco menos de tres años, Valerín Carabalí pasó de no tener ni idea de cómo se jugaba el voleibol a ser la capitana de la selección Colombia sub 18, la jugadora más valiosa y la mejor bloqueadora de la Copa Panamericana, que hace una semana culminó en La Habana (Cuba), con el título del sexteto nacional, en un resultado histórico para el voleibol con el que se logró el cupo al Mundial de la categoría, que se cumplirá en Argentina.

Muchos éxitos en casi 36 meses. Y todo comenzó una tarde soleada, cuando pasaba por la Unidad Deportiva Panamericana de Cali, y por curiosidad, la hoy espigada jugadora, que sobresale por sus 184 centímetros de estatura, le preguntó a su mamá (Ana María) que cuál deporte se practicaba en un escenario en particular. Se trataba del coliseo de voleibol Francisco Chois.



La caleña, que ese momento no sabía nada de ese deporte, ingresó al escenario. Fue como un amor a primera vista.



“No sabía cómo se jugaba, pero ahora es un deporte que no puedo dejar. Y todo lo que he aprendido ha sido gracias a los entrenadores que me han enseñado la técnica de esta disciplina”, explicó Valerín, quien a sus 16 años ya sabe lo que es ser campeona panamericana y se alista para asistir, en compañía de las otras seleccionadas, al Mundial de Voleibol sub-18, que se cumplirá del 18 al 27 de agosto en Rosario y Santa Fe (Argentina).

Sus primeras voleas las dio en la categoría infantil, y luego pasó a la menores. Siendo de esa categoría, hizo parte de un seleccionado sub-23, de manera que tiene tanta proyección que los mismos técnicos están sorprendidos por el avance de esta jugadora.



“Tiene un talento único. En muy poco tiempo aprendió la técnica. Hoy en día, Valerín se destaca por ser una muy buena jugadora central, que bloquea a la perfección y además lee muy bien los partidos; es una voleibolista muy completa”, indicó Ángelo Quiceno, entrenador de la Liga del Valle del Cauca, y quien, al lado de Deyanira Rengifo, en la categoría infantil, y René Payán, en menores, se ha encargado de pulir a esta nueva joya del voleibol colombiano.

Deportista y modelo

Quiceno enfatizó en que gracias al trabajo que se viene realizando desde las categorías infantil y menores, se está haciendo una muy buena base para lo que será el cambio generacional y la consolidación del voleibol colombiano en el área.



Valerín, estudiante de undécimo grado del Instituto Comercial Santa Rosa, en Cali, recordó que para ella fue muy gratificante recibir las distinciones en La Habana. “No me lo imaginaba, pero se dieron las cosas. Es un título histórico, y hay que seguir entrenando duro para que vengan más trofeos y medallas”, recalcó la jugadora, que, aparte de estudiar y entrenar, los sábados hace modelaje, y “claro, también bailo salsa”, agregó con algo de picardía la caleña.



En el camino hacia la conquista del campeonato, las colombianas cayeron 1-3 contra Cuba, pero luego levantaron cabeza al vencer 3-0 a Costa Rica. Luego superaron 3-1 a México en la ronda de cuartos de final, y en la semifinal se impusieron 3-2 a República Dominicana, una de las potencias del área, en partido vibrante de principio a fin.

“Mis alumnas se comportaron muy bien en un torneo donde al menos 7 de los 10 planteles son de un nivel fuerte. Vinimos a ganar un cupo mundial y nos llevarnos el oro; eso significa que la preparación física, técnica-táctica y sicológica fue buena. Recogimos más de lo esperado y vamos por el camino indicado; la parte mental fue clave”, dijo el entrenador brasileño Antonio Rizola, quien apenas a finales de enero firmó su contrato con la Federación Colombiana de este deporte y en poco tiempo ya ofreció un enorme resultado.



Valerín no conocía a Rizola, pero el orientador ya tenía referencia de la espigada figura. “Es nuevo, lo vine a conocer en la convocatoria y de inmediato nos dio confianza y nos enfatizó en el trabajo del servicio, las voleas y los movimientos tácticos. Es un conocedor y una persona que trata de sacar lo mejor de cada jugadora”, dijo la deportista, que lució el número 6 en su camiseta durante el Panamericano.

Valerín Carabalí, jugadora colombiana. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para Carlos Grisales, presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, lo realizado por las chicas es histórico. “El triunfo hace que el compromiso sea mayor. Tomar revancha de Cuba, con la que se había perdido en el debut, y superarla por 3-0 (25-22, 25-18, 25-19) es algo muy destacado. No hay dudas de que estas chicas hacen parte de la nueva generación de este deporte en el país”, recalcó.



El equipo nacional estuvo conformado, además de Valerín, por las también vallecaucanas Karina Olaya, Luisa María Mesa, María José Moncada, Briyith Prado y Valentina Bahamón. Emelys Martínez, Darlevis Mosquera y Kenia Mendoza fueron la representación de Bolívar. Y con ellas estuvieron Manuela Ibargüen (Antioquia), Lina Espejo (Bogotá) y Angie Velásquez (Cundinamarca).

El equipo colombiano celebra el título. Foto: Archivo EL TIEMPO

El Valle del Cauca mantiene la hegemonía, aunque Bolívar, de mucho avance en los últimos años y que se consolida en la categoría de mayores, también efectúa un buen trabajo de formación desde la base.



Valerín, quien tiene como metas futuras jugar en un equipo europeo o ir a estudiar y jugar con una universidad en Estados Unidos, no baja en la intensidad de los entrenamientos diarios, pues desea estar de la mejor manera para la convocatoria y la concentración de la selección nacional, en Cali, (en mayo), de cara a la Copa Mundo.



“Lo que alcanzamos en La Habana es el inicio de muchos logros que se van a conseguir en el voleibol colombiano. En la selección somos una familia y todas damos lo mejor para alcanzar los objetivos. El mundial será caso aparte. Allí llegan los mejores equipos, como Brasil, Estados Unidos y las potencias de Europa, pero estamos seguras de que haremos lo mejor, así como lo hicimos en la final contra Cuba; y nuestro grito de batalla: ¡Vamos a ganarles! Y se logró”, concluyó la modelo de voleibolista, que espera seguir cosechando muchos triunfos en su carrera deportiva y entregarle a Colombia más triunfos.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @arana_javier