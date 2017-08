Yulimar Rojas, la atleta del Barcelona que venció a Caterine

No lo podía creer, pero el sueño con el que llegó Yulimar Rojas al Mundial de Londres lo acababa de hacer realidad. Su actual momento la ponía como clara favorita y seria aspirante a la corona del salto triple. Para eso tendría que superar a la colombiana Caterine Ibargüen, la bicampeona mundial y a quien ya había derrotado en la reunión de Roma en la Liga de Diamante.

Ese día, 8 de junio, la joven venezolana de 21 años, nacida en Caracas, pero criada y hecha deportista en Puerto de la Cruz, dio la primera campanada de lo que podía hacer en la temporada. Aunque esa alerta venía desde febrero, cuando la espigada de 1,92 m de estatura registró 16,96 metros en Andújar, España, donde alcanzó la mejor marca del año en la especialidad, registro que aún conserva.

Esta gesta comenzó a fraguarse desde que la primera deportista que le otorga un oro a su país en un mundial de atletismo firmó su contrato en noviembre del año pasado con el FC Barcelona, el club de las superestrellas del fútbol y de otras disciplinas, y quedó en manos del entrenador cubano Iván Pedroso, oro olímpico en Sídney 2000 y cuatro veces campeón mundial.



Con él llegó a entrenarse desde 2015 como por arte de magia, gracias a un mensaje de Facebook. La joven adolescente dio clic a ‘aceptar’ y luego le escribió. “Cuando Facebook me lo sugirió de amigo decidí escribirle, le dije que era una atleta de Venezuela, que él era mi ídolo y que quería entrenar con él”, cuenta siempre esa anécdota la nueva reina del salto triple y medallista de plata en los Olímpicos de Río 2016.



Y ese capricho en la era de internet no se quedó en el ciberespacio, ya que el mismo Pedroso le respondió para decirle que llevaba tiempo siguiéndola. Así comenzó la relación que permitió a Yulimar residenciarse en el 2015 en Guadalajara, España, para quedar a las órdenes de la exestrella cubana antes de llegar al club catalán. Los buenos resultados no se han hecho esperar.



Este lunes, la joven que se tinturó su cabello de color verde para cumplir esa promesa en el Mundial, celebró a rabiar esa victoria. Ya se espera un sólido reinado de ella en el trono del salto triple, en el que aspira a romper el récord mundial, en poder de la ucraniana Inessa Kravets (15,50 m) desde el 10 de agosto de 1995, dos meses antes de que naciera esta joven promesa venezolana.



DEPORTES