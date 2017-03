Peña va por la Carrera de los Héroes

Javier Peña es uno de los atletas más destacados en las pruebas de fondo del país. Este teniente de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander es también uno de esos héroes que día a día ofrecen su vida por la seguridad de los colombianos.



Además de trabajar en la Policía Nacional, este zipaquireño entrena en busca de representar al país con honores. Viene de ser el campeón nacional de Cross Country y de competir en el Campeonato Suramericano de la especialidad, que se realizó en Chile.



Por su palmarés, Peña, patrocinado por New Balance, será una de las principales cartas en la Carrera por los Héroes 10k, que se llevará a cabo este domingo 26 de marzo, en Bogotá, con partida y llegada en el Monumento de los Héroes, en la calle 26 con carrera 57.



El atleta espera sumar una victoria más en la prueba, en la que ha ganado en cuatro oportunidades. Entre sus principales rivales tendrá a otros militares como John Chaux, Ramiro Sanabria y Estiven Díaz, marchista que adelanta su preparación en pruebas de ruta.



“Es una carrera bonita y con mucho sentido social porque la Corporación Matamoros apoya a los militares heridos en combate y a sus familias. Es doloroso ver a esas víctimas, pero intentaremos ganar para rendirles un homenaje”, dijo Peña.



Después de la competencia en la Carrera de Los Héroes, el atleta de New Balance seguirá su preparación con miras a dos de sus principales objetivos de la temporada: el Campeonato Mundial de Montaña, en Italia, y los Juegos Bolivarianos, en Santa Marta.



La Carrera por los Héroes 10K es un evento deportivo y familiar que organiza la Corporación Matamoros desde hace nueve años, en Bogotá. Su finalidad principal es promover la solidaridad de los colombianos con los héroes de la Patria y sus familias.

La carrera tendrá una distancia competitiva, de 10 kilómetros, y una recreativa, de 3 km, ambas con salida y llegada en el Monumento de los Héroes, sobre la calle 26, a partir de las 8:00 a.m. La zona de concentración y el calentamiento estará dispuesto desde las 7:00 a.m.



Con información de oficina de prensa*