Pelea entre Mayweather y McGregor cada vez más cerca de realizarse

El presidente de la UFC, organización que supervisa las artes marciales mixtas, Dana White, reconoció este miércoles en televisión que el combate de boxeo entre el excampeón invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el luchador irlandés Conor McGregor es "posible".



White, que en principio se había opuesto, durante la aparición en el programa de televisión "Conan", reconoció que no se ha llegado a un acuerdo para el potencialmente lucrativo combate -se hablan de bolsas de más de 100 millones de dólares-, pero sugirió que podría ser sólo cuestión de tiempo.

"Creo que va a disputarse", declaró White. "Aunque también reconozco que va a ser un acuerdo difícil, porque, obviamente, hay muchos intereses y figuras involucrados en este acuerdo y también un número importante de personas, lo que hace que el proceso sea difícil".



Sin embargo, White, que a comienzos de año se mostraba pesimista, y pronosticó una "caída épica" de McGregor si intentaba boxear sin el permiso de la UFC, también dejó claro que se habla de un combate que va a mover muchísimo dinero, lo que aún hace más difícil que no se celebre.



McGregor, de 28 años, es el campeón de peso ligero de la UFC y sigue bajo contrato exclusivo de la organización que preside White, quien llegó a afirmar que había tantas posibilidades de celebrar la pelea como de que él fuese el sustituto del mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, para jugar el Super Bowl.



Además, también había recordado repetidamente cuánto tiempo necesitó Mayweather Jr. para acordar enfrentarse con el campeón filipino Manny Pacquiao. De acuerdo a White, ahora Mayweather Jr., podría necesitar más tiempo antes de que se dejen cerrados todos los términos del contrato que pueda firmar McGregor.



Pero la realidad es que el duelo que ha sido definido como "único", poco a poco va dando pasos y supera obstáculos burocráticos que son los más importantes de solucionar. McGregor está actualmente en proceso de resolver un asunto legal con la Comisión Atlética del Estado de Nevada, después de lo cual se espera que solicite una licencia de boxeo.



"Muchas cosas hacen que esta pelea sea intrigante", valoró White. "Conor McGregor es enorme, está en la cima de su carrera, Floyd tiene 40 años". White también recordó que "Floyd siempre ha tenido problemas con los zurdos, Conor (McGregor) es un zurdo, y golpea duro. Cuando golpea a la gente, se van.



Floyd Mayweather Jr. definitivamente no lo va a noquear. Eso es seguro". Luego el presidente de la UFC quiso dejar claro que en absoluto había dicho que McGregor fuese a ganar el combate, pero que lo convertiría en algo especial.



"No estoy diciendo que Conor ganaría este combate de boxeo, pero seguro que lo hace interesante", subrayó White. Mayweather Jr., quien se retiró en 2015 con un récord profesional de 49-0, anunció recientemente en Londres, que había salido de su retiro voluntario con el único objetivo de enfrentarse a McGregor.



White también rechazó informes periodísticos que señalan que la pelea ya está pactada para que se celebre el 10 de junio en el T-Mobile Arena en Las Vegas (Nevada). "McGregor no tiene previsto volver a la actividad en unos meses, dado que se ha tomado un descanso mientras espera el nacimiento de su primer hijo, previsto para el mes de mayo", agregó White.



EFE