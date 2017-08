El ‘show’ mercantil del combate del año

La danza del dinero y el 'show' mediático se apoderan por estos días de las sofisticadas calles de Las Vegas, que se han venido preparando en cada una de sus esquinas para albergar una de las peleas con mayor morbo de la historia.



Un combate que puede rememorar la mítica Batalla de los Titanes desde el monte Otris para reinar en el monte Olimpo. Dos estilos diferentes estarán en contienda, el boxeo y las artes marciales mixtas se verán las caras en un mismo escenario. Este sábado (6 p. m.), Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, ¿la lucha del siglo o el circo mejor pago?

Basta con ver la promoción de la supuesta magna pelea para entender que todo forma parte de un espectáculo bien montado que atrae a los aficionados por los señalamientos que se hacen entre ellos cada vez que suben a un cuadrilátero a prometerse una guerra mitológica. Al público hay que darle lo que pide, esa ha sido la idea de los promotores de este combate y de sus dos participantes.

Varios cara a cara entre Mayweather y McGregor dieron los primeros golpes de honor entre ambos. “Quiero decirles a los expertos en boxeo que están locos; él es demasiado pequeño, es la perra más grande que ha tenido el boxeo”, exclamó McGregor en la reunión en Toronto con el beneplácito de toda su fanaticada.



Y, como esto es acción-reacción, Mayweather contraatacó: “Eres un peleador de solo 3 millones de dólares. Pongan algo de música para el stripper (su rival) que bailará para mí”.

¿Y el deporte?

El boxeo y las artes marciales mixtas no tienen nada que ver el uno con la otra. Sencillamente no son compatibles. Sin embargo, el interés por llevar el deporte de combate a otro nivel que tenga una bolsa ilimitada de dinero llevó a estos dos deportistas a unirse en el cuadrilátero, en un combate que no dejará nada para el futuro en cuanto a la parte deportiva.



De ese modo mira el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza, este combate. Para el ejecutivo, en charla con EL TIEMPO, se trata de un negocio más que les quieren regalar a los espectadores, con la intención de atraer más audiencias por el morbo que ambos deportistas levantan.



“Es una situación que ya se ha presentado en el mundo deportivo. En el pasado, Mohamed Alí peleó contra un luchador, aunque en esa oportunidad esa disciplina no tenía la popularidad de que goza ahora la UFC. Lo que se busca es vender un espectáculo, un 'show business'. Va más allá de un entorno totalmente deportivo”, afirmó Mendoza.



Mendoza fue muy claro en la poca relevancia que tendrá este evento para el deporte, pero sí para los bolsillos de quienes estarán dentro de esta. “Los promotores lo que quieren es ganar dinero. Nunca se ha visto de alguna forma que en un deporte de combate se combinen y peleen el uno con el otro bajo una sola disciplina. Acá se están poniendo dos disciplinas diferentes en un escenario para fines mercantiles netamente”, concluyó.



Por su parte, Dana White, presidenta de la UFC, ha afirmado que quizá no sea la mejor pelea estética, pero la idea es vender un entretenimiento agradable para que la gente compre sus entradas y pague por ver el combate.

Un negocio

Como todo espectáculo en el que se involucra Mayweather, el punto primordial es el dinero. Empezando por el precio del PPV (pagar para ver), que en esta ocasión rondará los noventa dólares para la señal regular y los cien para la alta definición.



El sitio oficial del evento todavía registra boletos disponibles a precios que oscilan entre los mil y los 15.000 dólares, aunque las expectativas llevan a pensar que habrá un lleno total en el T-Mobile Arena.

McGregor tiene previsto una bolsa mínima de 75 millones de dólares, que, sumada a patrocinadores, taquilla y demás, ascendería a cerca de los 100 millones. Por su parte, Myweather tiene de base 100 millones para él solo por subirse al cuadrilátero y otros 100 millones potenciales alrededor de su mundo de ingresos por publicidad y demás asuntos.



Y así será como este sábado los millones de aficionados verán una pelea llena de morbo, en la que ganarán las chequeras, y el deporte de combate está expuesto a la crítica.

Los datos del combate

‘Mr. Money’ Mayweather nació como Floyd Joy Sinclair –el apellido materno– en Grand Rapids el 24 de febrero de 1977, en una familia de boxeadores. Tiene un récord de 49-0.



El exboxeador estadounidense es el rey de la extravagancia. Emplea las redes sociales para dar a conocer sus lujos: exhibiéndose en su avión particular, contando dos millones de dólares en efectivo en uno de sus modernos coches o bailando con mujeres en las discotecas; de ahí su apodo ‘Money’.



‘The Notorious’ El irlandés Conor McGregor es un ícono de la moda, una bestia en el octógono y provocador en cada mensaje público. El símbolo de la UFC ha encumbrado las artes marciales mixtas. Sus golpes pesan, y exhibe una gran ferocidad. De un modesto barrio de Dublín, fue fontanero antes que luchador. Es otro ególatra que se autorregala un Rolls Royce y gasta dinero en caprichos lujosos. “A mí lo único que me interesa es vestir bien y patear a mis rivales”, son las palabras con las que se expresa en su vida común.



¿Cómo va a saber boxear? ¡McGregor no es boxeador!

El 26 de junio de 1976 fue un día grande para el boxeo, en especial para el latinoamericano: en Mónaco, el colombiano Rodrigo Valdés, campeón del CMB, y el argentino Carlos Monzón, titular de la AMB, unificaron los títulos del peso mediano, en uno de los combates del siglo.



Ese mismo día, en Tokio, ‘El más grande’, Muhammad Alí, hizo una exhibición con el luchador japonés Antonio Inoke, en Tokio. Por supuesto, la prensa mundial valoró la pelea en el principado como la pobre presentación del luchador en el suelo tratando de patear a Alí.



Este sábado, en Las Vegas pelean el excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather, de EE. UU., y el campeón de artes marciales mixta Conor McGregor, de Irlanda. Esto no es boxeo, así la desprestigiada Comisión Atlética de Nevada haya dado el aval como tal.



Y, si lo fuera, esa entidad que está para velar la integridad de los deportistas, entre otros aspectos, no podría aprobar la desigual contienda entre ‘Money’, con 49-0, y el debutante McGregor.



Lo de este sábado es show, dinero y morbo. Nada más.



Es casi seguro que McGregor (su única ventaja es la edad: 11 años menor) no alcance jamás a golpear a Mayweather. No lo hicieron maestros, menos un debutante. Y si lo hace, que podría hacerlo porque tiene dos manos, es un milagro. ¡Apuesto a la decepción generalizada al final!



Si a Floyd le contabilizan esta exhibición como pelea para batir el registro de 49-0 de Rocky Marciano, entonces a Alí hay que sumarle en su récord aquella en Japón, y la que hizo ante Bernardo Mercado, el 14 de noviembre de 1977 en Bogotá. Y a Joe Louis todas aquellas en los campamentos militares de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial.



Cuando escribo esta columna, un seguidor en mi Twitter, @EstewilQ, me escribe diciéndome que acaba de escuchar una entrevista del excampeón mundial Óscar de la Hoya en que asegura que vio entrenar a McGregor, y no sabe boxear.

Solo se me ocurrió responder: “¿Cómo va a saber boxear? ¡McGregor no es boxeador!”



Estewil Quesada *

* Editor general de ADN Barranquilla