Pedro Causil terminó su participación en los Olímpicos de Invierno

23 de febrero 2018 , 08:07 a.m.

El colombiano Pedro Causil terminó este viernes su participación en Pieongchang 2018, descontento con su puesto 34, entre 36 participantes, en la final de 1.000 metros de patinaje de velocidad, y duda si seguir en el hielo o volver a las ruedas. "Tampoco pensé que iba a ser una carrera tan mala. No sé en este momento ni qué pensar. Siempre fue una prueba que me costó mucho pero hoy fue un poco más de lo normal. Ahora a descansar y ver qué se puede mejorar", dijo tras la prueba el colombiano, que estaba muy cansado por el esfuerzo físico.

Solo fue una carrera que fue muy mal y eso me deja de pronto un poco enojado. Cuando no encuentras las razones, es complicado

Causil, que corrió su serie con el japonés Daichi Yamanaka, hizo un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 71 centésimas, lejos de su mejor registro de 1:08.83, en una prueba ganada por el holandés Kjeld Nuis, que hizo 1:07.95. "No tengo ninguna excusa de nivel físico ni de preparación ni dolencia. Solo fue una carrera que fue muy mal y eso me deja de pronto un poco enojado. Cuando no encuentras las razones, es complicado", añadió.



Causil, de 26 años, ganó 16 títulos en patinaje sobre ruedas (nueve en adultos y siete en juveniles) y decidió pasarse al hielo en 2015 para poder estar en unos Juegos Olímpicos, trasladándose desde mediados de 2016 a Salt Lake City (Estados Unidos) para poder entrenarse.

Balance agridulce

En la prueba de 500 metros en estos Juegos, logró con un vigésimo puesto el mejor resultado de un colombiano en la historia de los Juegos de Invierno. Tras esa carrera, Causil ya advirtió que la prueba de 1.000 metros le cuesta más. "El balance mi experiencia en los Juegos es que no está mal para empezar. Tampoco puedo ser tan desagradecido con la vida y con el deporte. Me dio muchas cosas buenas", explicó.



"Ahora solo me queda descansar un poco y ver si voy a regresar el hielo. Si vuelvo, tengo que tratar de corregir esos errores, para así volver y estar peleando medallas", dijo el colombiano.

Depende de muchas cosas. Puede ser factible, puede que no. La verdad es que no tengo ni idea de qué pasará. Si vuelvo al hielo es para pelear una medalla y no para participar

Para poder estar en los próximos Juegos de Invierno de Pekín-2022, Causil debe analizar muchos factores. "Depende de muchas cosas. Puede ser factible, puede que no. La verdad es que no tengo ni idea de qué pasará. Si vuelvo al hielo es para pelear una medalla y no para participar", insistió.



"Nos toca irnos del país. Nos toca buscar un patrocinio muy grande. Es muy costoso vivir fuera. Toca sacar papeles para vivir en otro país, para estar tranquilo. Son muchos factores alrededor que pueden complicar un poco la cosa, pero con un buen patrocinador y un buen proceso, sí se puede hacer otro ciclo olímpico", explicó.

De las ruedas al hielo

Causil cree que el paso que dio él, de pasarse de las ruedas al hielo, lo pueden hacer otros patinadores colombianos. "Sí, se puede, con un proceso largo, con tiempo. Tampoco podemos esperar que en dos años salga un campeón olímpico. Tendría que ser una cosa fuera de lo normal, pero sí se puede hacer. Si yo lo pude hacer, lo pueden hacer varios", indicó.

Es un cambio demasiado grande. La técnica cambia mucho y cuesta mucho quitarle una costumbre a tu cuerpo que lleva quince o diecisiete años en ruedas.

"Es un cambio demasiado grande. La técnica cambia mucho y cuesta mucho quitarle una costumbre a tu cuerpo que lleva quince o diecisiete años en ruedas. Pero no son excusas, hoy fue una carrera muy mala", afirmó.



Causil ve complicado que en Colombia se pueda construir una pista oval para el patinaje sobre hielo. "Sale más fácil mandar diez patinadores a otro país que construir una pista en Colombia", concluyó.



Colombia cierra su participación en los Juegos el sábado con Laura Gómez en la prueba de mass-start de patinaje de velocidad. Además de los puestos 20 y 34 de

Causil, Michael Poettoz fue 37º en eslalon sin poder terminar en el gigante, mientras que Sebastián Uprimny fue 115º y penúltimo en los 15 km de esquí de fondo.





AFP