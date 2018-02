Causil cumple el sueño: debuta en los Olímpicos de Invierno

Una vez colgó los patines sobre ruedas, aquellos que le dieron tantos réditos en su carrera deportiva, el colombiano Pedro Causil se planteó como meta estar en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Ese momento llegó y este lunes hará su debut en la prueba de los 500 metros de la velocidad de las justas que se disputan en Pieonchang (Corea del Sur).

En la prueba serán 36 patinadores de 18 países en competencia. Siete naciones tendrán de a 3 deportistas: Estados Unidos, Kazajistán, China, Polonia, Holanda, Corea del Sur y Canadá. Esta será la dura prueba que tendrá Causil para meterse en el podio, algo que ve difícil, pero está preparado para dar lo mejor de sí.



“Las expectativas siempre son grandes. Siempre he querido competir, dar lo mejor. La verdad no es solo participar. Será algo muy difícil estar en el podio y voy a darlo todo por estar lo más arriba posible en el tablero general”, reconoció el deportista colombiano.



Causil, de 26 años, supo brillar en el patinaje sobre ruedas, en una carrera ascendente en la que logró 9 títulos universales. Además, se dio varios baños dorados en Juegos Suramericanos y Centroamericanos. Su velocidad y dominio de las pistas lo convirtieron en un rey, pero como todo deportista, la idea siempre es ganar más y más. De esta manera, llegó el reto personal de probar en el patinaje sobre hielo.

Diferencias

En este paso del patinaje sobre ruedas al de hielo, Causil se ha tenido que enfrentar a ciertas variantes en el estilo para poder establecerse en esta nueva disciplina.

Cualquier modalidad de patinaje incluye velocidad y equilibrio, así que es mejor asegurar lo aprendido que iniciar movimientos que todavía no están dominados.



El desplazamiento de la rueda y el de la cuchilla nada tienen que ver, al igual que las superficies. El hielo resbala y ayuda a deslizar la cuchilla, mientras que las ruedas giran sobre la madera, la cual no es una superficie resbaladiza. Esto hace que haya un movimiento diferente porque el agarre de los patines también lo es.



Por otro lado, la ventaja de los patines de cuchillas está en que es más difícil caerse porque se mantiene mejor el equilibrio. En los patines en paralelo la frenada se realiza utilizando el freno, mientras que en hielo para detenerse hay que usar las propias cuchillas.



Este lunes, la superficie será una aliada para Causil, que sacará lo mejor de su experiencia para ir a la velocidad que él quiere, intentando ser más potente que sus rivales.



“Me he sentido muy bien. El escenario consta de un hielo muy rápido. Para ser una pista al nivel del mar tiene buen desplazamiento, esto es algo que me puede favorecer un poco, porque entrené en condiciones similares”, concluyó.



